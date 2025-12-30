朝井リョウ （小説家）『デモクラシーのいろは』森 絵都KADOKAWA学び、笑い、驚き、感動―あらゆる要素全部乗せの極上のエンタメ×教養小説。流石あの名作『みかづき』の著者！と拍手喝采の読後感です。ボリュームを感じさせない一気読みの展開＆登場人物全員を抱きしめたくなるラストは年末年始の読書にうってつけ。中盤のとあるパートを読み、次は『女の子たち風船爆弾をつくる』（小林エリカ著）を読もうと決めました。真逆