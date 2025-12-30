誰にでも、いつかは最期のときが訪れる。そのとき、もし傍らにいるのが「AI」だったら――。そんな未来は、もはや空想の話ではない。医師で医学博士の奥真也氏（医療未来学）は2025年９月、『AIに看取られる日」を上梓した。本書では、AIが医療現場や介護の現場に深く入り込み、「看取り」にまで関わる未来の社会を描いている。そこで奥氏に「未来の看取り」について聞いた。（全3回の1回目）医療と介護分野でもAIの導入が進む未来