フェアウェイの絶好のポジションからのアイアンショット。ピンを狙って真っすぐ打とうと思いがちだが「グリーンに乗せたいなら球を曲げて打つといいですよ」河野勝成コーチ。曲げて打つテクニックをレクチャーする。 傾斜からでも曲げれば乗る確率アップ 「斜面からのショットも真っすぐ打とうとするとグリーンに乗りにくくなります」と河野。曲げるつもりでスイングすればミスが減り、狙った目