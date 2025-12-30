他の250ネイキッドがニュアンスを込めた次世代チャレンジする中、ひたすらオートバイらしさの追求でライダーの心を捉えたカワサキ！ 1989年のZEPHYR（ゼファー）をきっかけに、レーサーレプリカのブームは終焉を告げ、カウルのないフォイルムをネイキッドと呼ぶカテゴリーが誕生、瞬く間に中心的存在となった。続いて1991年に、250ccクラスでも各メーカーからネイキッ