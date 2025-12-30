漫才日本一を決める今年の「M-1グランプリ2025」で、準優勝だったお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次（40歳）が、12月29日に放送されたバラエティ番組「八方・今田のよしもと楽屋ニュース2025」（朝日放送）に出演。自撮り棒を持ち歩いている理由について語った。毎年年末恒例の大型特番「八方・今田のよしもと楽屋ニュース」。この日、「M-1」でドンデコルテと初対面だったというMCの今田耕司が、渡辺のキャラクターについて、