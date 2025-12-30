戦後80年のことし、「いま伝えたい、私の戦争」と題して、今を戦前にさせないための“メッセージ”を届けます。福岡県小竹町に、元日本兵が開設した民間の小さな戦争資料館があります。「ふれてください、戦争に」。3代目館長がつなぐ亡き父の思いに迫ります。 福岡県小竹町に、ひっそりとたたずむプレハブ小屋。「兵士・庶民の戦争資料館」です。武富慈海（じかい）さん、77歳。この私設資料館の館長を務めています。■