明日31日(水:大晦日)から、日本海側は広く雪が降り、東北や北陸、山陰など局地的に大雪の恐れ。短時間に積雪が急増するため、車の立ち往生など交通障害に警戒。帰省や年始の外出はこまめに交通情報の確認を。2日(金)にかけて、強い寒気が居座るため、影響が長引きそう。明日31日(水:大晦日)以降、北海道から北陸で影響大日本付近は、明日31日(水:大晦日)から、上空に強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。日本海