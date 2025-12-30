ドル円、一時１５５円台に下落取引自体は閑散＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は戻り売りが優勢となり、一時１５５円台に下落。ただ、いまのところ下値での押し目買いにも支えられ、下押しするほどの下落ではない。海外勢はクリスマス休暇明けで、今週から来年に向けた動きが活発化してくると思われるが、本邦勢は正月休みを控え取引自体は閑散な模様。 本日は日銀が「主な意見」を公表していたが、一部か