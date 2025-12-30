朝のドル円は１５６円００銭台、海外市場で一時１５５円台＝東京為替 年末年始で取引は比較的閑散。ドル円はやや上値が重く、一時１５５円台を付ける動きも、売りは続かず。もっとも上値も重い。 USDJPY 156.04