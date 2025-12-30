今年ほどクマ被害が顕著になった年はなかった。環境省によると、今年４〜１０月末の全国のクマの駆除数は、速報値で９７６５頭。７か月間の集計にもかかわらず、統計を開始した２００６年度以降で最多となっている。被害の拡大は、人間側の問題も大きいという。羅臼町職員で、３０年以上ハンターとして活動する田澤道広さん（６６）は「特に本州では、山と市街地の緩衝地が減ってきている」ことを原因に挙げる。「昔は境界線