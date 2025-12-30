▼青森県（青森地方気象台・３０日５時）【津軽】雪時々止む【下北】雨後くもり【三八上北】くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・３０日５時）【内陸】くもり時々晴れ【沿岸北部】くもり後晴れ【沿岸南部】くもり後晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・３０日５時）【東部】晴れ時々くもり【西部】くもり時々晴れ▼秋田県（秋田地方気象台・３０日５時）【沿岸】雨時々止む【内陸】雨時々止む▼山形県（山形地方気象台・３０日５時）【村山