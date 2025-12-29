歯周病の検査では、歯周ポケットの深さや出血の有無で進行度を確認し、レントゲンで骨の状態や歯石の付着具合を把握します。これらの検査を通じて病状を把握し、早期治療や予防につなげることが重要です。今回は、歯周病検査の内容について「デンタルクリニックアレーズ銀座」の中村先生に解説していただきました。 編集部 歯周病では、具体的にどのような検査を行うのでしょうか？ 中村先生 検査内容は歯科医院によっ