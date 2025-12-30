韓国の若者たちにとって、2025年はどのような言葉で記憶される年だっただろうか。戒厳・弾劾・大統領選挙などが挙げられるだろうが、欠かせないのが「FOMO」だ。FOMOとは「Fear Of Missing Out」の略で、「取り残されることへの恐怖」といった意味に解釈できる。【注目】韓国の若者たちに広がる反中感情、原因は？この言葉はもともとマーケティング分野で使われていた。限定商品を発売したり、「締め切り間近」といった表現で消費