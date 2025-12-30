セリエA 25/26の第17節 ローマとジェノアの試合が、12月30日04:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。 ローマはエバン・ファーガソン（FW）、パウロ・ディバラ（FW）、マティアス・スーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはカレブ・エクバン（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、アーロン・マルティン（DF）らが先発に名を連ね