Hameeが国内で展開しているモバイルアクセサリーブランド「iFace」は12月30日、「iFace マイク付き ワイヤードイヤホン」をiFace公式オンラインストアで発売する。カラーはホワイト、ベージュ、ペールブルー、ピンクの4色展開で、価格はUSB-Cモデルが1980円、3.5mmプラグモデルが1540円。iFace 原宿店、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱い開始となる。●人気シリーズ「Reflection」とコーディネート可能 カ