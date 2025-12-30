元テレビ朝日アナウンサーで現在は旅行会社に勤務する大木優紀が、2026年の夏休みを親子で有意義に過ごすヒントをお伝えします。親子でニューヨークに1カ月滞在して学んだこと、使った学費・住居費・食費も詳細リポート！節約を心がける中で、惜しみなくお金をかけた対象とは？（令和トラベルNEWTリサーチ統括大木優紀）早め早めの行動が吉！親子で「戦略的休暇」のススメ子育て中の親の皆さん、今年も1年、大変お疲れ様でした