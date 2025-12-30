【その他の画像・動画等を元記事で観る】 氣志團とToshlが初コラボし、TBSで12月31日に放送される『大晦日オールスター体育祭』の応援ソングを歌唱する。 応援ソングは氣志團の代表曲「One Night Carnival」。氣志團は2024年も同曲を熱唱し、スタジオを盛り上げた。2025年は、綾小路セロニアス翔が“房総の伝説の先輩”と慕うToshlとの歴史的コラボで、スタジオは前年を上回る熱気に包まれる。綾小路は今回のコラボ