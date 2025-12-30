6人組グループ・SixTONESの田中樹が、きょう30日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜後5：30〜10：00)に出演する。【オモウマ写真】総重量１キロ！ぺこり食堂の「かつ丼（大盛）」９5０円毎週火曜日に放送されている同番組は、想像をはるかに超える“オモてなしすぎでオモしろいウマい店”を求め、スタッフが日本中を大捜査。スゴすぎて笑えるサービスを提供する「オモウマい