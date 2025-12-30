ラオスのパーニー国家副主席と会見される愛子さま＝2025年11月、ビエンチャン（共同）天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは公式訪問したラオスでのさまざまな行事で、ラオス側から贈られた民族衣装を着用された。相手国の文化を尊重する姿は感銘を与え、歓迎の輪が広がった。愛子さま自身も「伝統を肌で感じ、ラオスの方々に近づいたように思う」と語り、喜んでいる。（共同通信＝志津光宏）▽好感17日夜に到着した愛子さまは