【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２９日、フロリダ州で行った記者会見で、中国軍が台湾を包囲する形で軍事演習を始めたことについて、「何も心配していない」と述べた。過去にも同様の軍事演習はあったと指摘し、「現在行われているものよりも大規模だった。様子を見よう」と語った。トランプ氏は、中国の習近平（シージンピン）国家主席と良好な関係を築いていると改めて強調し、「彼がそれを実行するとは思っ