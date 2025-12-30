記者会見後、イスラエルのネタニヤフ首相と握手するトランプ米大統領（右）＝29日、米南部フロリダ州パームビーチ（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は29日、南部フロリダ州の私邸でイスラエルのネタニヤフ首相と会談した。パレスチナ自治区ガザの和平計画「第2段階」への移行に早く着手したい考えを表明。イランが核兵器や弾道ミサイルの開発を続けるなら、イスラエルによるイラン再攻撃を支持する意向も示した。