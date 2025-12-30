私たちが普段何気なく見ているYouTubeやInstagram。こうした海外のサーバーを介した通信のほぼすべてが「海底ケーブル」を通じてやりとりされていることをご存じだろうか。【写真を見る】“地球37周分”日本が誇る通信の生命線「海底ケーブル」 AI時代支えるハイテク通信の最前線で見えた壮大な“アナログ”の世界【前編】国際通信の99％は海底ケーブルが担い、衛星通信はわずか1％に過ぎない。海底ケーブルはまさに人々の通信を担