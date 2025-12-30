TBSでは、12月31日午後4時30分からバナナマン（設楽統、日村勇紀）がMCを務める『大晦日オールスター体育祭』を放送する。ロックバンド・氣志團とToshlが初コラボし、番組の応援ソングを歌唱することが決定した。【番組カット】氣志團×Toshl！夢のコラボが実現応援ソングは氣志團の代表曲「One Night Carnival」。氣志團は昨年も同曲を熱唱。スタジオのボルテージが最高潮に達した。今年は、綾小路セロニアス翔が“房総の伝