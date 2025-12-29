Image: ギズモード・ジャパン generated with ChatGPT あまり頼りすぎはよくない…？AIに尋ねて答えを導き出してもらうのは、いまや初歩的な活用スタイル。Microsoft（マイクロソフト）でさえ、WindowsをエージェントOS化して、ユーザーの代わりに自動で次々とタスクをこなしていく進化を目指しています。でも、こうした使い方が悲劇を招くリスクも否定できませんよ。GoogleのAIエージェント