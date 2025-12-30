元プロ野球選手の山足達也さんが、現役引退後の新たな一歩について語りました。オリックス・バファローズと広島東洋カープで活躍した山足さんは、野球人生を振り返りながら今後の目標や妻との絆についても率直な思いを明かしています。元プロ野球選手の山足達也さん☆☆☆☆立命館大学卒業後、本田技研工業に入社した山足さんはその後ドラフト8位でオリックスに入団。「大手企業のキャリアを捨ててまでプロに進んで大丈夫なの