時代の流れにともない変化する「文化」。伝統的なものが廃れることもあれば、見直されアップデートされたり、今までに無かったものが新たな文化として広がるケースもあります。年賀状もそうした時代の影響を受けている、古き良き文化のひとつ。かつては旧友や職場の同僚・恩師などの近況を知ることができた“コミュニケーションツール”でしたが、年々送る人が少なくなっており、「年賀状じまい」をする人も増えているそうです