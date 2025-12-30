クリスマスが終われば正月ですが、お賽銭（さいせん）にある変化が起きています。「キャッシュレス化」です。 キャッシュレスの波は、正月の定番行事の初詣にも。■鳥飼八幡宮・山内圭司 宮司「こちらがキャッシュレス決済のQRコードです。ことしの9月から、念願の導入をさせていただきました。」福岡市中央区の鳥飼八幡宮に導入されていたのは、決済サービス「PayPay」が使える「キャッシュレスのお賽銭」です。■