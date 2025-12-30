今年ほどクマ被害が顕著になった年はなかった。環境省によると、今年４〜１０月末の全国のクマの駆除数は、速報値で９７６５頭。７か月間の集計にもかかわらず、統計を開始した２００６年度以降で最多となっている。全国の被害件数２０９件、被害者数２３０人、死者数１３人も最多。この状況はなぜ引き起こされたのか。実際に活動しているハンターらに実情を聞いた。今年、クマの恐怖が世に広まったのは、北海道・知床半島の羅