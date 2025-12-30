◆第７１回東京大賞典・Ｇ１（１２月２９日、大井競馬場・ダート２０００メートル）年末恒例のダートの大一番、第７１回東京大賞典・Ｇ１は２９日、大井競馬場で１５頭（ＪＲＡ７、南関東８。アラジンバローズは出走取消）によって争われ、７番人気で大井のディクテオン（矢野貴）が断然人気のミッキーファイトなどを撃破してＧ１初制覇。０５年アジュディミツオー（船橋）以来、２０年ぶりの地方所属馬の勝利で、陣営は来春のド