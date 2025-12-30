「ザ・ドリフターズ」の高木ブーが３０日までに自身のＳＮＳを更新。２４日に老衰のため死去した、落語家の初代林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子（えびな・かよこ、本名同じ）さんをしのんだ。インスタグラムに海老名さんとの２ショットをアップし「僕と同じ年の海老名香葉子さんがクリスマスイブに亡くなられた。おかみさんと直接話したのはお正月の特番の放送後、僕の女装コントを観て、『凄（すご）い面白かっ