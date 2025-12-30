第67回日本レコード大賞で企画賞を受賞した歌手の歌心りえ（52）が、このほど日刊スポーツの取材に応じ、喜びを語った。4月にカバーアルバム「SONGS」をビクターから、「HEARTS」をエイベックスから発売し、歌手活動30年目でソロデビュー。2つのレコード会社から同時デビューは史上初だという。受賞の知らせは電話で聞いたものの「電話が来ることなんて全然なくて、何か嫌なことでも起こったのかな…と思った」と笑い、「ビクター