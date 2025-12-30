初代林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子さんが、老衰のため24日に死去したことが29日、分かった。92歳。海老名さんが堂守を務めていた「ねぎし三平堂」の公式サイトで発表された。◇◇◇香葉子さんは落語界きっての「肝っ玉おかみさん」だった。昭和の爆笑王として人気だった夫の初代林家三平さんが54歳の若さで亡くなった時、林家こん平をはじめとした一門の弟子たちが残され、後に林家正蔵となる長