初代林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子さんが、老衰のため24日に死去したことが29日、分かった。92歳。海老名さんが堂守を務めていた「ねぎし三平堂」の公式サイトで発表された。喪主を務めた長男、林家正蔵（63）の名前で発表文を掲載。「母香葉子クリスマスイヴの晩穏やかに旅立ちました。終戦からの激動の時を強く生きてきました。根っからの江戸っ子情に厚く涙もろくまっすぐな気性九十二歳の大往生