プレーオフで敗れた後、スタッフに背負われてコースを後にする藤田さいき(C)Getty Images佐久間朱莉が4勝を挙げ、年間女王に輝いた2025年の国内女子ゴルフツアー。実に初優勝を飾ったのは、過去最多の12人を数えた。初シード獲得選手も10人。さらに顔ぶれが豊かになり、華やかさを増した女子ゴルフ界。CoCoKARAnextでは「女子ゴルファーの魅せ場2025」と題して、6人の選手をピックアップ。第1回は国内メジャー「ワールドレディス