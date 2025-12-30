大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）リハーサル2日目が29日、都内で行われた。会見では38度目出場の郷ひろみ（70）が今回限りで“卒業”の意向を明かし、結成20周年で6年ぶり出場のAKB48はOGとして加わる前田敦子（34）と大島優子（37）らが心境を語った。アイドル界席巻中のKAWAII LAB．から初出場のFRUITS ZIPPERとCANDY TUNEはトップバッターで臨むステージでの躍動を誓った。◇◇◇芸能事務所アソビ