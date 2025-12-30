現行モデルのコペンは、来年8月末で生産終了となります。ここでは、生産終了の理由やタイミングについて、現在の中古車相場、さらに次期モデルの発売見込みも解説しています。【写真】コペンの座席ダイハツがコペンの生産終了を発表2025年9月29日、ダイハツは軽オープンスポーツカー「コペン」の現行モデルについて、2026年8月末での生産終了を発表しました。コペンの初登場は2002年6月。「誰もが気軽に楽しめる本格的オープンスポ