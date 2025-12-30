中国国家移民管理局の予測によると、2026年正月連休中（1月1〜3日）の出入境旅客数は、1日当たり平均延べ210万人（以下すべて平均延べ人数）を超え、昨年同期と比べ22．4％増加する見込みです。主要な空港での1日当たり出入境旅客数は、上海浦東空港9万7000人、広州白雲空港5万3000人、北京首都空港4万3000人、成都天府空港1万9000人と予想されています。香港また正月連休期間中、広東・香港特別行政区・マカオ特別行政区地域では