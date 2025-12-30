偶然で片付けることのできない怪異を、人は「障り」や「祟り」と呼びます。怪談蒐集家の響洋平さんは、これまで15年以上にわたって怪談に携わり、さまざまな怪異体験談を蒐集してきました。そこで今回は、そんな響さんの著書『触れてはいけない障りの話』から抜粋し、お届けします。【書影】語るたびに何かが起きてきた曰くつきの怪談「障り」を解禁!タブーへ挑む著者渾身の怪奇取材録。響洋平『触れてはいけない障りの話』* * * *