「ちょい足し給油」なぜやっちゃダメ？1998年の解禁以来、「セルフ式ガソリンスタンド」が広く普及しています。このセルフ式ガソリンスタンドではスタッフに頼らずドライバーが手軽に利用できる一方で、慣れや油断から「NG行為」をしてしまうケースも少なくありません。【画像】ええぇぇ！ これが「給油口の中身」です！ 意外な構造を画像で見る（24枚）やってはいけない行為とは、どのようなものなのでしょうか。まず、給