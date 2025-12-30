【ニューヨーク＝木瀬武】２９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比２４９・０４ドル安の４万８４６１・９３ドルとなり、２営業日連続で値下がりした。ダウ平均株価は最高値圏で推移しており、ハイテク株などで利益確定の売りが先行した。高騰していた銀先物相場が急落したことも投資家心理を冷え込ませた。ＩＴ企業が多いナスダック総合指数の終値は１１８・７５ポイント安の２万３４７４・