落語家の初代林家三平さんの妻で、エッセイストの海老名香葉子（えびな・かよこ、本名同じ）さんが２４日、老衰のため死去した。９２歳だった。２９日に近親者のみでの葬儀を終え、長男で喪主の林家正蔵（６３）が公式サイトで発表した。海老名さんの長女・美どりさんの夫で俳優の峰竜太（７３）がスポーツ報知などにコメントを寄せ、故人を悼んだ。「本日、身内で最期のお別れをしてきました。湿っぽくなることなく、昭和の爆