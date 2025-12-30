漫才日本一を決める今年の「M-1グランプリ2025」で、第21代王者に輝いたお笑いコンビ・たくろうが、12月29日に放送されたバラエティ番組「八方・今田のよしもと楽屋ニュース2025」（朝日放送）に出演。M-1優勝後のスケジュールについて語った。毎年年末恒例の大型特番「八方・今田のよしもと楽屋ニュース」。この日の冒頭、MCの今田耕司から「（優勝して）どうでしたか」と聞かれたボケの赤木裕（34歳）は「優勝してから、すごい、