正方形画面と物理キーボードを備えた個性派スマホ「Unihertz Titan 2」の外観や基本機能などをチェック！既報通り、超小型モデル「Jelly]」シリーズやタフネスモデル「Atom」シリーズなどの個性豊かなスマートフォン（スマホ）を多数展開している中国の上海を拠点としているメーカーの「Unihertz（ユニハーツ）」がQWERTY配列の物理キーボードを搭載した「Unihertz Titan」シリーズの新商品となる「Unihertz Titan 2」を日本国内向