NY株式29日（NY時間16:24）（日本時間06:24） ダウ平均48461.93（-249.04-0.51%） S＆P5006905.74（-24.20-0.35%） ナスダック23474.35（-118.75-0.50%） CME日経平均先物50445（大証終比：-35-0.07%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均が続落したほか、ＩＴ・ハイテク株も売りが優勢となり、ナスダックも下落。ＡＩ関連の少数銘柄に集中する市場への懐疑を改めて指摘されていた模様。一方