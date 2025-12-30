米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間06:27） 米2年債 3.457（-0.023） 米10年債4.108（-0.020） 米30年債4.797（-0.017） 期待インフレ率2.224（-0.002） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。欧州債利回りが下げる中、米国債も追随した。市場では、12月31日の短縮取引日にかけて、月末のリバランスに伴う買い（利回り低下）が入るとの見方が広がっている。