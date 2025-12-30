本日12月30日（火）よる10時〜 日本テレビ系にて放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」90分スペシャル。レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。今回はスタジオゲストに岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、柄本時生、K（&TEAM）、後藤真希、LiLiCoを迎える。■年末ならではの疑問を解き明かす！忘年会、新年