ロシアのプーチン大統領公邸の衛星写真＝2023年8月、ロシア北西部ノブゴロド州（PlanetLabs提供、ロイター＝共同）【モスクワ、キーウ共同】ロシアのウシャコフ大統領補佐官は29日、プーチン大統領が同日、トランプ米大統領と電話した際、北西部ノブゴロド州の大統領公邸をウクライナが無人機で攻撃したと伝えたと発表した。ゼレンスキー大統領は「完全な捏造」と否定した。ウシャコフ氏によると、プーチン氏はトランプ氏に「