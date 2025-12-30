2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。前回王者で3連覇を狙う青山学院大学は、仲間との絆を糧に、エース・黒田朝日選手(4年)を中心に最後の箱根路に臨みます。チームのエースで駅伝主将を務める黒田選手。1年生の時は3000m障害で活躍していましたが、原晋監督は、長距離に対するポテンシャルの高さを感じていました。2年生になると、初の箱根路で各校のエースが集まる“花の2区”に大抜擢。力強い走りで1時間06分7秒での区間賞を獲