今回は、友人のA子から聞いた、義実家で義母の独自ルールが原因で大騒動になったエピソードをご紹介します。 義母が差し出した“謎のチェックリスト” 結婚して半年ほど経った頃、週末に義実家へ行くと、義母が真剣な顔で一枚の紙を差し出してきました。そこには「この家で守ること」と題されたびっしりの項目が並んでいました。「靴は玄関の左側に置く」「食器は必ず向かって右から洗う」「テレビの音量は偶数」