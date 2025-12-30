第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する２１チームの区間登録が２９日、発表された。１０年度に駅伝監督として、早大を史上３校目の大学駅伝３冠に導いた渡辺康幸・住友電工監督（５２）は、各校の思惑を分析した。＊＊＊２０２１年大会からメンバー変更が６名までに変更されたことで、各校とも多くの区間で主力選手を外して駆け引きをしている。年々その傾向は強くなってきているが、今大会はより強く感じる。